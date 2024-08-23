Сенат Аргентини пішов проти президента і підняв виплати пенсіонерам

Аргентинський Сенат схвалив закон, відповідно до якого пенсії громадян похилого віку мають бути проіндексовані. Проти документа виступав президент країни Хав'єр Мілей.

Як пише Reuters, глава держави обіцяв боротися з інфляцією, яка сягала в Аргентині тризначних показників, за допомогою суворих заходів економії. Підвищення пенсій до цього плану явно не входило.

Ініціативу щодо перегляду виплат підтримав 61 сенатор, восьмеро висловилися проти. Мілей має право вето, але є питання, наскільки доцільно буде ним скористатися за умови такої тотальної підтримки законопроєкту у парламенті.

Сенаторка Хуліана де Тулліо пояснила, що саме мотивувало законотворців піти всупереч стратегії президента: понад 55% аргентинців наразі перебувають за межею бідності, з них велику кількість становлять саме пенсіонери.