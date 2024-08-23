В Аризоні розшукують чоловіка, який погрожував вбити Трампа

Офіс шерифа округу Кочайз у штаті Аризона заявив про розшук 66-річного чоловіка, який на сторінках у соціальних мережах погрожував смертю експрезиденту США Дональду Трампу.

Як пише Reuters, для Рональда Лі Сивруда це далеко не перше порушення: його також прагнуть притягнути до відповідальності у Вісконсіні.

Трамп перебуває в Аризоні з візитом в рамках своєї передвиборчої кампанії. Він має план відвідати кордон США із Мексикою, щоб оцінити ситуацію з мігрантами - свою улюблену тему для критики адміністрації Джо Байдена.

У коментарі ЗМІ республіканець розповів, що не знав про погрози на свою адресу з боку 66-річного аризонця, проте "не здивований цим, бо хоче зробити речі, які будуть дуже поганими для поганців".

Після здійсненого у Пенсильванії замаху на життя Трампа Секретна служба США дозволила йому виступати на партійних мітингах просто неба лише за куленепробивним склом.