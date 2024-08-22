Тім Волз прийняв номінацію від демократів на посаду віцепрезидента

"Вдячний за те, що довірилися мені та запросили стати частиною цієї неймовірної кампанії", заявив губернатор Мінесоти.

Губернатор штату Мінесота Тім Волз прийняв номінацію від Демократичної партії на посаду віцепрезидента на з’їзді партії у Чикаго, повідомляє MSNBC.

Волз подякував віцепрезидентці Камалі Гарріс за її довіру.

“По-перше, я дякую віцепрезидентці Гарріс. Вдячний за те, що довірилися мені та запросили стати частиною цієї неймовірної кампанії. І я дякую президенту Джо Байдену за чотири роки сильного й історичного лідерства. Це честь мого життя прийняти вашу номінацію на посаду віцепрезидента США”, ‒ сказав Волз.

Політик також розповів про свій шлях "від учителя до конгресмена та свої досягнення на посаді губернатора Міннесоти, торкаючись таких питань, як безпліддя, ЕКО та відповідальне володіння зброєю".