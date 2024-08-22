Тім Волз прийняв номінацію від демократів на посаду віцепрезидента

Губернатор штату Мінесота Тім Волз прийняв номінацію від Демократичної партії на посаду віцепрезидента на з’їзді партії у Чикаго, повідомляє MSNBC.
Волз подякував віцепрезидентці Камалі Гарріс за її довіру.
“По-перше, я дякую віцепрезидентці Гарріс. Вдячний за те, що довірилися мені та запросили стати частиною цієї неймовірної кампанії. І я дякую президенту Джо Байдену за чотири роки сильного й історичного лідерства. Це честь мого життя прийняти вашу номінацію на посаду віцепрезидента США”, ‒ сказав Волз.
Політик також розповів про свій шлях "від учителя до конгресмена та свої досягнення на посаді губернатора Міннесоти, торкаючись таких питань, як безпліддя, ЕКО та відповідальне володіння зброєю".
- Вчора З'їзд Демократичної партії формально затвердив Камлу Гарріс кандидаткою в президенти США. Гарріс у відеозверненні з Вісконсина символічно прийняла номінацію. Як очікується, офіційно віцепрезидентка ухвалить номінацію на президентський пост у своєму виступі на з'їзді в Чикаго в четвер.
- Раніше Передвиборчий штаб Камали Гарріс повідомив, що Тім Волз погодився на пропозицію каналу CBS News провести теледебати з його республіканським візаві Джей Ді Венсом 1 жовтня.