Канадська опозиція використала у патріотичному відео російські винищувачі

Консерватори взяли для ролика кадри з України, видаючи їх за Канаду.

Консервативна партія Канади, яка перебуває в опозиції до уряду Джастіна Трюдо, у своїй рекламі використала кадри з російськими винищувачами для ілюстрації "захисту домівки та батьківщини".

Як пише CNN, чимало політичних коментаторів звернули увагу, що ролик за участю лідера консерваторів П'єра Полієва, який мав би демонструвати сцени з канадського життя, насправді змонтований з різних недоречних матеріалів.

Окрім російських літаків, які чомусь "проводять тренувальну місію" в нібито канадському небі, у відео є один з українських університетів, що видається за канадський. А святкування 10-річчя тверезого життя одного із персонажів відбувається шляхом спільного розпиття пляшки вина.

Міністр оборони Канади Білл Блер обурився, що "мрія Полієва про Канаду майбутнього чомусь пов'язана із російськими винищувачами в той час, як Росія веде неспровоковану війну проти України та міжнародних правил, які є основою нашої безпеки".

Після шквальної критики офіс Консервативної партії видалив ролик і заявив, що "помилки трапляються".