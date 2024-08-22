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Канадська опозиція використала у патріотичному відео російські винищувачі

Консерватори взяли для ролика кадри з України, видаючи їх за Канаду.

Канадська опозиція використала у патріотичному відео російські винищувачі
Скандальний кадр із реклами консерваторів
Фото: CNN

Консервативна партія Канади, яка перебуває в опозиції до уряду Джастіна Трюдо, у своїй рекламі використала кадри з російськими винищувачами для ілюстрації "захисту домівки та батьківщини".

Як пише CNN, чимало політичних коментаторів звернули увагу, що ролик за участю лідера консерваторів П'єра Полієва, який мав би демонструвати сцени з канадського життя, насправді змонтований з різних недоречних матеріалів. 

Окрім російських літаків, які чомусь "проводять тренувальну місію" в нібито канадському небі, у відео є один з українських університетів, що видається за канадський. А святкування 10-річчя тверезого життя одного із персонажів відбувається шляхом спільного розпиття пляшки вина.  

Міністр оборони Канади Білл Блер обурився, що "мрія Полієва про Канаду майбутнього чомусь пов'язана із російськими винищувачами в той час, як Росія веде неспровоковану війну проти України та міжнародних правил, які є основою нашої безпеки". 

Після шквальної критики офіс Консервативної партії видалив ролик і заявив, що "помилки трапляються".

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