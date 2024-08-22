Канадська опозиція використала у патріотичному відео російські винищувачі

Консервативна партія Канади, яка перебуває в опозиції до уряду Джастіна Трюдо, у своїй рекламі використала кадри з російськими винищувачами для ілюстрації "захисту домівки та батьківщини".
Як пише CNN, чимало політичних коментаторів звернули увагу, що ролик за участю лідера консерваторів П'єра Полієва, який мав би демонструвати сцени з канадського життя, насправді змонтований з різних недоречних матеріалів.
Окрім російських літаків, які чомусь "проводять тренувальну місію" в нібито канадському небі, у відео є один з українських університетів, що видається за канадський. А святкування 10-річчя тверезого життя одного із персонажів відбувається шляхом спільного розпиття пляшки вина.
Міністр оборони Канади Білл Блер обурився, що "мрія Полієва про Канаду майбутнього чомусь пов'язана із російськими винищувачами в той час, як Росія веде неспровоковану війну проти України та міжнародних правил, які є основою нашої безпеки".
Після шквальної критики офіс Консервативної партії видалив ролик і заявив, що "помилки трапляються".
- П'єр Полієв часто потрапляє до скандалів: одного разу його вигнали із засідання парламенту Канади, бо він назвав прем'єр-міністра "придурком".