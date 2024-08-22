В Книзі рекордів Гіннеса змінилася найстарша людина на Землі

Дослідницька група Книги рекордів Гіннеса підтвердила, що після смерті 117-річної іспанки Марії Браньян Мери найстаршою людиною на Землі офіційно стала японка Томіко Ітоока, яка вже відсвяткувала 116-ий день народження.

Як пише сайт Книги Гіннеса, Томіко народилася у 1908 році в Осаці і була другою дитиною у сім'ї. У віці двадцяти років вона вийшла заміж і народила у шлюбі чотирьох дітей - двох доньок та двох синів. Наразі в неї велика кількість правнуків.

Після смерті чоловіка у 1979 році Томіко почала займатися походами у гори і змогла двічі підкорити вершину Онтаке на висоті 3000 метрів на рівнем моря. Саме це захоплення в родині і вважають секретом її довголіття.

Останні роки Томіко мешкає у будинку для літніх людей. Її доглядачі стверджують, що жінка досі жваво спілкується, хоча й має проблеми зі слухом.