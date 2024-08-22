Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо
Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
ГоловнаСвіт

В Книзі рекордів Гіннеса змінилася найстарша людина на Землі

Титул перехопила 116-річна японка, яка любила ходити у гори. 

В Книзі рекордів Гіннеса змінилася найстарша людина на Землі
116-річна Томіко Ітоока
Фото: Книга Гіннеса

Дослідницька група Книги рекордів Гіннеса підтвердила, що після смерті 117-річної іспанки Марії Браньян Мери найстаршою людиною на Землі офіційно стала японка Томіко Ітоока, яка вже відсвяткувала 116-ий день народження. 

Як пише сайт Книги Гіннеса, Томіко народилася у 1908 році в Осаці і була другою дитиною у сім'ї. У віці двадцяти років вона вийшла заміж і народила у шлюбі чотирьох дітей - двох доньок та двох синів. Наразі в неї велика кількість правнуків. 

Після смерті чоловіка у 1979 році Томіко почала займатися походами у гори і змогла двічі підкорити вершину Онтаке на висоті 3000 метрів на рівнем моря. Саме це захоплення в родині і вважають секретом її довголіття.

Останні роки Томіко мешкає у будинку для літніх людей. Її доглядачі стверджують, що жінка досі жваво спілкується, хоча й має проблеми зі слухом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies