В Ірані перекинувся автобус із пакистанськими паломниками, 28 загинуло

В Ірані перекинувся автобус із пакистанськими паломниками, 28 пасажирів загинули.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на державні ЗМІ.
Ще 23 людини зазнали поранення.
Аварія сталася вчора ввечері у центральній іранській провінції Єзд.
Попереднє розслідування іранської дорожньої поліції встановило, що причиною аварії стала технічна несправність гальмівної системи автобуса.
Мільйони мусульман-шиїтів зараз беруть участь у паломництві в іракській Кербелі з нагоди релігійного свята Арбаїн – вшанування загибелі імама Хусейна, онука пророка Магомета.
- На початку серпня у турецькій провінції Анкара біля міста Полатлі пасажирський автобус врізався в опору мосту, внаслідок чого 9 людей загинули й 26 отримали поранення.