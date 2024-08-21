В Ірані перекинувся автобус із пакистанськими паломниками, 28 загинуло

В Ірані перекинувся автобус із пакистанськими паломниками, 28 пасажирів загинули.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на державні ЗМІ.

Ще 23 людини зазнали поранення.

Аварія сталася вчора ввечері у центральній іранській провінції Єзд.

Попереднє розслідування іранської дорожньої поліції встановило, що причиною аварії стала технічна несправність гальмівної системи автобуса.

Мільйони мусульман-шиїтів зараз беруть участь у паломництві в іракській Кербелі з нагоди релігійного свята Арбаїн – вшанування загибелі імама Хусейна, онука пророка Магомета.