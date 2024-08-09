У Туреччині пасажирський автобус врізався в опору мосту: 9 загиблих, 26 поранених

Попередньо, причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом.

Рано вранці 9 серпня у турецькій провінції Анкара біля міста Полатлі пасажирський автобус врізався в опору мосту, внаслідок чого 9 людей загинули й 26 отримали поранення, повідомляє Daily Sabah.

Автобус, який рухався з Ізміра до Агрі, з’їхав з дороги та врізався в опори мосту. Особа водія поки не встановлена.

Пожежникам, які прибули на місце події, вдалося врятувати тих, хто опинився всередині автобуса. Каретами швидкої допомоги постраждалих доправили до найближчих лікарень.

Трасу, де сталася ДТП, перекрили для руху.

Губернатор провінції заявив, що розглядається можливість того, що водій заснув.