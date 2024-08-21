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Президент Чехії вважає, що "Північні потоки" були б законною ціллю для України

Незалежно від результатів розслідування партнери не мають іншого вибору, окрім як підтримувати нашу державу у війні проти РФ, зауважив Павел.

Президент Чехії вважає, що "Північні потоки" були б законною ціллю для України
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Якби Україна справді атакувала "Північні потоки" як стратегічні об'єкти Росії з отримання прибутку від постачання нафти і газу до Європи, то це була б законна ціль.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел у подкасті PoliTalk, передають Novinky.

Він сказав, що не має чіткої інформації про те, чи справді за атакою стояла Україна.

Павел назвав "Північні потоки" ціллю стратегічного характеру, і що коли йде війна, то треба атакувати не лише військові цілі, а й стратегічні. "Якби атака була спрямована на припинення постачання газу та нафти до Європи та повернення грошей до Росії, то – і я спеціально кажу "умовно" – це була б законна ціль. Але я не маю такої інформації", - додав президент.

Він зазначив, що Європа на той момент мала низку альтернатив, тому "Північний потік" не був критично важливим для енергетичної безпеки континенту.

Павел підкреслив, що питання про причетність України до вибухів може вплинути на готовність країн надавати допомогу, але, з іншого боку, "ми не маємо іншого вибору, окрім як підтримати Україну на даний момент".

  • Нещодавно видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал про те, що операцію з підриву “Північних потоків” провели українці, її нібито схвалив Президент Володимир Зеленський. Але після того, як про операцію дізналося і виступило проти американське ЦРУ, він намагався її скасувати.
  • Опісля радник голови ОПУ Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву “Північних потоків”.
  • Згодом прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф запевнив про продовження підтримки Києва у війні з РФ на тлі інформації про можливу причетність України до вибухів на трубопроводах.
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