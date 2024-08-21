В результаті удару ГУР по аеродрому у "Саваслейсках" знищено три російські літаки, ще п'ять пошкоджено, — ЗМІ

На момент удару на аеродромі перебували 11 літаків МіГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

Знищений Ту-22М3 на аеродромі Сольці після вчорашнього прильоту дрону-камікадзе.

У результаті операції ГУР МО 16 серпня було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому “Саваслейка” у Нижньогородській області РФ. Внаслідок удару знищено 3 літаки і ще 5 пошкоджено.

Про це Укрінформу повідомило джерело у воєнній розвідці.

“Унаслідок атаки було знищено літак МіГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МіГ-31К/И”, — зазначив співрозмовник.

За інформацією ГУР, попереднього удару по аеродрому “Саваслейка” було завдано 13 серпня, внаслідок чого уражено склад ПММ та пошкоджено літак МіГ-31К/И.

“За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МіГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24”, — заявив співрозмовник.