Військові завдають ударів по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів.

ЗСУ використовують високоточні бомби на Курському напрямку по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів.

Відео відпрацювання по окупантах на Курському напрямку за допомогою високоточних бомб показав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області, для ведення оборонних дій ворог активно займає цивільні об’єкти населених пунктів. Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди!", — зазначив Олещук.

Олещук подякував бійцям пілотам повітряних сил за результативні удари по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів.