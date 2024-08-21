Росіяни вдарили по передмістю Херсона, є жертви

Російська армія вбила жінку в Антонівці, під удар безпілотників потрапили двоє чоловіків.

Окупанти атакували безпілотниками передмістя Херсона. Під обстріл потрапили Антонівка та Кіндійка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В Антонівці окупанти скинули вибухівку на подвірʼя житлового будинку. Поранення, несумісні з життям, дістала 84-річна місцева жителька.

У Кіндійці під удар ворожого БпЛА потрапили двоє людей, які перебували в автівці. 66-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення ноги та часткову травматичну ампутацію стопи. У 52-річного потерпілого – вибухова травма та поранення стегна.

Обох поранених доставили до лікарні.