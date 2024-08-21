Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по передмістю Херсона, є жертви

Російська армія вбила жінку в Антонівці, під удар безпілотників потрапили двоє чоловіків.

Росіяни вдарили по передмістю Херсона, є жертви
Фото: Google Maps

Окупанти атакували безпілотниками передмістя Херсона. Під обстріл потрапили Антонівка та Кіндійка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В Антонівці окупанти скинули вибухівку на подвірʼя житлового будинку. Поранення, несумісні з життям, дістала 84-річна місцева жителька. 

У Кіндійці під удар ворожого БпЛА потрапили двоє людей, які перебували в автівці.  66-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення ноги та часткову травматичну ампутацію стопи. У 52-річного потерпілого – вибухова травма та поранення стегна. 

Обох поранених доставили до лікарні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies