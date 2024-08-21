Міноборони дозволило ще 20 спецавтомобілям перевозити танки та артилерійські установки

З початку широкомасштабного вторгнення Росії автопарк спеціалізованої техніки ЗСУ підсилили “трали”, сідельні та звичайні автотягачі.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації близько 20 зразків спеціалізованої автотехніки та транспортних засобів для перевезення великогабаритних та великотоннажних вантажів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зокрема, від початку широкомасштабного вторгнення Росії автопарк спеціалізованої техніки ЗСУ підсилили важковозні транспортні напівпричіпи ‒ так звані “трали”, сідельні та звичайні автотягачі виробництва відомих автомобільних концернів США, Європи, Азії, а також вітчизняних підприємств.

У міністерстві зазначають, що в умовах бойових дій високої інтенсивності питання ефективної логістики та швидкої доставки військової техніки є вкрай важливими.

“Сідельні автотягачі та важкі причепи потрібні для забезпечення транспортування різних видів озброєння та бойової техніки: танків, самохідних артилерійських установок, бойових броньованих машин, інших габаритних вантажів військового призначення тощо”, ‒ пояснили в Міноборони.

Використання спеціальної автотехніки для перевезення великогабаритних вантажів дозволяє військам у разі необхідності оперативно переміщувати бронетехніку та інше важке обладнання з однієї точки до іншої. Такий спосіб логістики дозволяє, зокрема, економити цінний власний моторесурс важкої бронетехніки.

Крім того, важковозна автотехніка забезпечує надійну доставку пошкодженої “броні” на ремонтні бази.