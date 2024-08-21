Скібіцький: Росія не має в Україні потужної агентури

Росія не має достатньо потужної агентури в Україні, яка б виконувала всі її завдання. Хоча плани росіян, серед іншого і стосовно дестабілізації, не змінилися, зокрема і шляхом потужних ракетних ударів по інфраструктурі.

Це теж впливає на внутрішню ситуацію, сказав заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави". Окрім того, росіяни все ж мають певні успіхи і добре обізнані про наші плани.

“Чим більше противник буде обізнаний про наші плани і дії, тим буде складніше проводити операції і взагалі вести збройну боротьбу. Підпали автомобілів, злиття інформації про переміщення наших військ, інші питання, пов’язані з нашою військовою діяльністю. Це є, але не в таких масштабах, як це у деяких випадках говорять. Немає у них потужної агентури, яка б дозволила виконувати ті завдання, які вони планують”, – сказав він.

Скібіцький також прокоментував притягнення до відповідальності не лише російських військових, а й цивільних, зокрема конструкторів крилатих ракет, пристроїв до авіабомб – все це фіксують. Також фіксують, що окупанти говорять один одному телефоном. Усі ці дані потім використовуватимуть для притягнення їх до відповідальності. Скібіцький підкреслив, що спільні зусилля розвідки з відкритих даних цьому допоможуть.