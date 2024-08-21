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На Закарпатті підрядників підозрюють у розкраданні 5 млн грн під час ремонту доріг

Зловмисники вносили недостовірні відомості щодо завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їхньої вартості.

У Закарпатській області поліцейські повідомили підозру керівникам підрядних організацій у розкраданні на ремонті автодороги понад 5 млн грн.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Переможцем у тендерах на проведення ремонту ділянок автодороги були комерційні структури, які, як встановило слідство, підконтрольні одній людині.

Зловмисники вносили недостовірні відомості до звітної документації, зокрема щодо завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їхньої вартості.

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На підставі офіційних документів з фіктивними даними на рахунки підрядних організацій перерахували кошти. 

“За результатами експертних досліджень сума, якою заволоділи фігуранти, сягає 5 млн грн”, ‒ зазначили правоохоронці.На підставі отриманих доказів керівникам підрядних організацій повідомили підозри за ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ‒ привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 ‒ службове підроблення.

Зараз тривають заходи з відшкодування державі завданих збитків. 

За заволодіння бюджетними коштами передбачене позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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