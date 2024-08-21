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Cили оборони знищили авіаційну ракету та 50 безпілотників ворога

Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. 

Cили оборони знищили авіаційну ракету та 50 безпілотників ворога
Фото: itc.ua

У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області РФ та керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також окупанти випустили по нашій країні 69 ударних безпілотників “Shahed” ‒ дрони пускали Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

“Загалом радіотехнічними війками Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей”, ‒ йдеться у повідомленні.

Унаслідок протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: 

одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. 

Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся у Белгороську область РФ.

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

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