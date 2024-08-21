СБУ знешкодила групу агентів ФСБ, яка шукала заводи з виготовлення дронів на Дніпропетровщині

Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

Служба безпеки нейтралізувала групу агентів ФСБ, яка діяла на Дніпропетровщині і шукала заводи з виготовлення безпілотників у регіоні.

Про це йдеться у прес-релізі служби.

Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотні літальні апарати для Сил оборони. Також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

“Щоб скоригувати вогневе ураження, ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів. Для цього російська спецслужба створила Телеграм-канал, через який підшукувала прихильників рашизму”, ‒ розповіли у Службі безпеки.

Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але “звітували” єдиному куратору від ФСБ.

За його вказівкою фігуранти відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, а також звертали увагу на скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування. Щоб виявити локації підприємств з виробництва дронів, агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких “втемну” випитували потрібну інформацію.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували всіх учасників агентурної групи ФСБ і затримали їх.

Під час обшуків у фігурантів виявлено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказами комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також встановлено особу керівника цієї групи, який перебуває на території Росії.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.