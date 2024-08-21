Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
ГоловнаСуспільствоВійна

Судитимуть посадовця Одеського центру комплектування, який зробив непридатними 138 ухилянтів

Зловмисник "заробив" щонайменше один млн доларів США.

Судитимуть посадовця Одеського центру комплектування, який зробив непридатними 138 ухилянтів

Судитимуть посадовця Одеського центру комплектування, якого Державне бюро розслідувань викрило на "відмазуванні" ухилянтів, повідомили у правоохоронному органі.

Наприкінці травня 2024 року ДБР викрило протиправну схему, яка діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. 

Тоді начальник відділу почав втручатися в роботу електронної бази військовозобов'язаних “Оберіг” та загалом “відкоригував” дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для служби.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Послуга” коштувала від 4,5 до 7 тис. доларів та надавала змогу “заробити” щонайменше один млн доларів США.

ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. 

Ухилянтів, які залишились на території України, доставили до центру для оновлення даних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies