Судитимуть посадовця Одеського центру комплектування, який зробив непридатними 138 ухилянтів

Судитимуть посадовця Одеського центру комплектування, якого Державне бюро розслідувань викрило на "відмазуванні" ухилянтів, повідомили у правоохоронному органі.

Наприкінці травня 2024 року ДБР викрило протиправну схему, яка діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року.

Тоді начальник відділу почав втручатися в роботу електронної бази військовозобов'язаних “Оберіг” та загалом “відкоригував” дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для служби.

“Послуга” коштувала від 4,5 до 7 тис. доларів та надавала змогу “заробити” щонайменше один млн доларів США.

ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон.

Ухилянтів, які залишились на території України, доставили до центру для оновлення даних.