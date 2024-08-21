Шпигун Росії з Чернівців, який продавав ворогу дані про критичну інфраструктуру та військові об’єкти, постане перед судом.
Про це повідомили у Національній поліції.
Обвинувачений збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, логістичні та військові об’єкти на Буковині.
Отримані дані чоловік продавав російським агентам.
Правоохоронці завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України ‒ державна зрада, та ч. 1 ст. 436-2 ‒ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росіян проти України.
Обвинувальний акт направлено до суду.
За скоєне зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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