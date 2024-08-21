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Шпигун Росії з Чернівців може отримати довічне з конфіскацією майна

Він продавав ворогу дані про критичну інфраструктуру та військові об’єкти в області.

Шпигун Росії з Чернівців може отримати довічне з конфіскацією майна

Шпигун Росії з Чернівців, який продавав ворогу дані про критичну інфраструктуру та військові об’єкти, постане перед судом.

Про це повідомили у Національній поліції.

Обвинувачений збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, логістичні та військові об’єкти на Буковині. 

Отримані дані чоловік продавав російським агентам.

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Правоохоронці завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України ‒ державна зрада, та ч. 1 ст. 436-2 ‒ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росіян проти України. 

Обвинувальний акт направлено до суду. 

За скоєне зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Тиждень тому контррозвідка Служби безпеки на Донеччині затримали таксиста, який шпигував для росіян і шукав HIMARS біля Покровська
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