Він продавав ворогу дані про критичну інфраструктуру та військові об’єкти в області.

Шпигун Росії з Чернівців, який продавав ворогу дані про критичну інфраструктуру та військові об’єкти, постане перед судом.

Про це повідомили у Національній поліції.

Обвинувачений збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, логістичні та військові об’єкти на Буковині.

Отримані дані чоловік продавав російським агентам.

Правоохоронці завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України ‒ державна зрада, та ч. 1 ст. 436-2 ‒ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росіян проти України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

За скоєне зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.