Упродовж тижня затримали 11 паліїв, які "працювали" на замовлення РФ

Упродовж тижня поліцейські спільно з СБУ затримали 11 осіб, які на замовлення РФ палили автомобілі військових та релейні шафи.

Про це повідомила Нацполіція.

Серед затриманих – четверо неповнолітніх. За скоєне зловмисникам загрожує від восьми років в’язниці до довічного ув’язнення.

Фігуранти погодились на співпрацю з ворогом, аби заробити «легкі» гроші. Для звітності перед представниками російського фсб вони фільмували вчинення злочинів на мобільні телефони.

Зокрема, на Івано-Франківщині правоохоронці затримали двох родичів, один з яких неповнолітній, за підпали пікапів ЗСУ. За перші підпали фігуранти отримали по 40 тисяч гривень, а надалі представники російської фсб запропонували паліям продовжити серію підпалів на Прикарпатті вже за більшу винагороду. Однак поліцейські, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, затримали їх під час чергової спроби умисно знищити позашляховики.

До восьми років ув’язнення загрожує 20-річному киянину за підпал військових авто. Фігурант, попередньо узгодивши цілі з російським куратором, за гроші підпалив два службових військових автомобілі на території Печерського району. Затримали зловмисника працівники управління карного розшуку та кримінального аналізу поліції Києва спільно зі співробітниками СБУ.

На Хмельниччині слідчі поліції оголосили юнакові підозру, який підпалював автівки військових за допомогою «коктейлів Молотова». На минулому тижні правоохоронці затримали організатора цих підпалів, а 18-річний юнак виявився безпосереднім виконавцем злочину.

Харківські поліцейські викрили місцевого мешканця, який за одну ніч він встиг спалити три військових позашляховики на території Салтівського району. Всього на рахунку палія шість пошкоджених автівок. Наразі порушник перебуває під вартою. Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до вчинення диверсій на користь країни-агресора, а також встановлюють його ймовірних спільників.

В Одесі та Миколаєві правоохоронці затримали дві групи завербованих спецслужбами РФ паліїв, серед яких неповнолітні. Зокрема в Одесі оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими обласного управління СБУ затримали двох 18 річних юнаків та їхню 15-річну спільницю за підпал об’єктів на залізниці. Поліцейські також встановили, що фігуранти фіксували результати ворожих обстрілів. Затриманим загрожує довічне ув’язнення.

Крім цього, в Миколаєві поліцейські затримали трьох неповнолітніх за підпал автомобілів військовослужбовців ЗСУ. Наразі 16-річному порушнику слідчі повідомили про підозру, він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників віком 14 і 13 років.

У поліції зазначили, що переважна більшість осіб, які пішли на співпрацю з ворогом, затримані правоохоронцями, і обіцяної оплати не отримали. Натомість їх чекає слідство, суд та тюремне ув’язнення (найтяжча санкція передбачає довічне позбавлення волі.

Правоохоронці закликають бути обачними:

⁠якщо ви військовий або волонтер, намагайтесь уникати на авто позначок, за якими вони автомобілі бути ідентифіковані як військові;

⁠за можливості залишайте авто тільки на охоронюваних стоянках, закритих паркінгах або в гаражах;

⁠ні в якому разі не погоджуйтесь на незаконні пропозиції заробітку та уникайте будь-яких контактів із представниками агресора в соціальних мережах;

Варто терміново повідомити на лінію 102, якщо: