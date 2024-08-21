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Росіяни обстріляли Антонівку та Веселе на Херсонщині, поранено чоловіка

Під ворожий удар потрапив 55-річний слюсар.

Росіяни обстріляли Антонівку та Веселе на Херсонщині, поранено чоловіка
Російська війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні через російський обстріл населеного пункту Антонівка Херсонської області постраждав працівник підприємства критичної інфраструктури. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Близько 10:20 під ворожий удар потрапив 55-річний слюсар. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. 

“Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Нині йому надають меддопомогу”, ‒ зазначили в ОВА.

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Також сьогодні окупаційні війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади. 

Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб зруйновано щонайменше чотири житлові будинки та три господарчі споруди. 

Ще одну оселю пошкоджено через атаку ворожого БпЛА. 

Інформація про потерпілих серед місцевих жителів не надходила.

Учора російська армія вбила в Херсонській області людину, ще 15 поранила. Серед них – четверо неповнолітніх.

Сьогодні зранку окупанти вдарили по Комишанах у Херсонській області, травмовано чоловіка та жінку.

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