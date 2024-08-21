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Bloomberg: НАТО не виконує зобов'язання щодо ППО для України

Деякі з обіцянок, які лунали на саміті у Вашингтоні, досі не виконані.

Bloomberg: НАТО не виконує зобов'язання щодо ППО для України
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Агенція Bloomberg стверджує, що деякі з країн НАТО, які брали на себе зобов'язання надати Україні системи протиповітряної оборони, досі їх не виконали. Йдеться і про обіцяні на саміті Алянсу у Вашингтоні п'ять систем дальнього радіусу дії. 

Тоді у липні США, Німеччина та Румунія стверджували, що кожна з них надішле до України Patriot, а ще одну установку буде зібрано з компонентів, які нададуть кілька держав. Італія мала додати до цього систему класу земля-повітря SAMP-T. Президент США Джо Байден назвав домовленість "історичною пожертвою".

Проте частина обіцянок не мали за собою наслідком реальні дії. Є ризик, що вони не будуть виконані і восени, коли Україна ризикує знову зазнати масованих обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії. 

Співрозмовники Bloomberg також вказують на те, що підтримка України серед союзників залишається вкрай нерівною, а проблеми стосуються не лише систем ППО, але й обладання для резервних бригад, що негативно впливає на обороноздатність держави. 

 

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