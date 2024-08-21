Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках залишається напруженою, - Генштаб

Основні зусилля ворог спрямовує на Покровський напрямок - тут відбулось 62 боєзіткнення.

Станом на 22:00 20 серпня відбулося 153 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують відбивати атаки окупаційних військ. Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках залишається напруженою. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, наші захисники завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

По території України сьогодні держава-терорист завдала шість ракетних ударів із застосуванням десяти ракет, 73 авіаудари, скинувши при цьому 95 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 595 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські терористи дев’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У двох локаціях ще тривають бої.

Сьогодні українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше ста окупантів, знищили артилерійську систему, 36 БпЛА, дві одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено три артилерійські системи, 11 автомобілів та одиниця спецтехніки окупантів.

12 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Петропавлівка, Берестове, Стельмахівка, Синьківка та Степова Новоселівка підрозділи Сил оборони відбили десять наступальних дій. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська, за підтримки авіації, 18 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Новосадового, Греківки та Діброви. Противника зупинено.

Ворог п’ять разів, штурмовими діями, намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Виїмки та Переїзного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Триває одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 23 рази атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Залізного. 22 боєзіткнення вже завершені. Бій триває поблизу Неліпівки.

Основні зусилля ворог спрямовує на Покровський напрямок, тут, впродовж дня, агресор 62 рази атакував в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля. 49 атак українські захисники вже відбили, ще 13 боєзіткнень тривають. За попередніми підрахунками сьогодні окупанти втратили більше 280 військовослужбовців вбитими та пораненими та чотири автомобіля знищеними. Також українські захисники завдали пошкоджень чотирьом артилерійським системам противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили дев’ять ворожих спроб атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку сьогодні агресор два рази намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Водяного. Українські воїни зупинили атаку ворога, триває бій.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Курському напрямку.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.