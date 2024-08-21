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Міноборони: за час великої війни завдяки закупівлі дронів через Prozorro Market вдалося заощадити 120 млн грн

В оборонному відомстві зазначають, що нові інструменти прискорюють процес закупівель.

Міноборони: за час великої війни завдяки закупівлі дронів через Prozorro Market вдалося заощадити 120 млн грн
заступник міністра оборони Дмитро Кліменков

Понад 21 000 безпілотників різних типів загальною вартістю 1,7 млрд грн військові частини придбали через Prozorro Market з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Міноборони.

Окрім дронів, через електронний каталог можна закупити захисні окуляри, протишумові навушники, пульти керування БПЛА, портативні радіостанції, ретранслятори, прилади нічного бачення, оптичні приціли тощо.

Міноборони заявляє, що покращує підходи до оборонних закупівель шляхом автоматизації та прозорих процедур на базі електронного каталогу Prozorro Market. Цей інструмент працює за принципом інтернет-магазину, де військові частини можуть швидко та зручно придбати необхідні товари за бюджетні кошти. Наприклад, для цього військові можуть використати 10% ПДФО, які повертаються з місцевих бюджетів військовим частинам.

Ключовими перевагами електронного каталогу є оперативність, прозорість та конкурентність. Закупівля триває у середньому лише 9 днів, що значно швидше у порівнянні з іншими процедурами. Також Prozorro Market дозволяє досягти втричі вищої конкуренції та, як результат, максимально ефективно використовувати кошти.

До прикладу, у системі наявні понад 130 постачальників дронів. Коли військова частина оголошує закупівлю, усі постачальники отримують відповідне сповіщення та можуть пропонувати свою ціну. Система автоматично обирає найвигіднішу пропозицію. Таким чином тільки на закупівлі БПЛА вдалося заощадити приблизно 120 млн грн.

Зазначається, що військова номенклатура, яку можна придбати через Prozorro Market, постійно розширюється. Державна установа «Професійні закупівлі» та ДП «Українські спеціальні системи», які є адміністраторами системи, комунікують з військовими частинами, аналізують ринок та додають нові товари. Також адміністратори перевіряють постачальників, тож доступ до електронного каталогу отримують лише ті, хто вже має аналогічний досвід продажу тих чи інших товарів.

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