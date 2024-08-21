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"Працюється пречудово": директор НАБУ не відчуває тиску з боку влади

За перших ознак тиску він обіцяв повідомити. 

"Працюється пречудово": директор НАБУ не відчуває тиску з боку влади
Семен Кривонос
Фото: novynarnia.com

Директор Національного антикорбюро Семен Кривонос сказав, що не відчуває тиску з боку владних органів. 

Під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави" Кривонос запевнив, що попередить за перших ознак тиску. Зараз же, за його словами, Бюро не відчуває тиску з боку топпосадовців і народних депутатів різних фракцій.

“Працюється пречудово, тиску не відчуваю. Як буду відчувати – обов’язково звернусь до громадянського суспільства, до медіа”, – сказав він. 

  • Нещодавно довкола НАБУ спалахнув скандал, пов'язаних з можливим зливом даних по справі Юрія Голика – ідеолога "Великого будівництва".  
  • 24 травня у зв'язку з розслідуванням зливу даних від службових обов'язків усунули Гізо Углаву – першого заступника директора НАБУ. До того, як Кривонос очолив Бюро, він був в.о. директора. Того ж дня САП і НАБУ оприлюднили спільну заяву про виток даних. 
  • 11 червня Кривонос повідомив, що по справі про виток даних ведуть досудове розслідування і два службових. Він також звинуватив Центр протидії корупції в тиску на нього. У ЦПК через декілька годин після публікації опублікували адресоване Кривоносу звернення, де вказали, що "як директор НАБУ, ви маєте діяти за законом. І от як вказує діяти Закон «Про НАБУ» у таких ситуаціях – кадрові рішення приймаються на підставі висновку СЛУЖБОВОГО розслідування в рамках дисциплінарної процедури, а не на підставі результатів досудового розслідування".
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