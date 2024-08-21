"Працюється пречудово": директор НАБУ не відчуває тиску з боку влади

Директор Національного антикорбюро Семен Кривонос сказав, що не відчуває тиску з боку владних органів.

Під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави" Кривонос запевнив, що попередить за перших ознак тиску. Зараз же, за його словами, Бюро не відчуває тиску з боку топпосадовців і народних депутатів різних фракцій.

“Працюється пречудово, тиску не відчуваю. Як буду відчувати – обов’язково звернусь до громадянського суспільства, до медіа”, – сказав він.