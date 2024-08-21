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Рада у вересні розгляне законопроєкт щодо заборони мобілізації осіб до 25 років

Спікер парламенту каже, що законопроєкт розглянуть 3 вересня. Наразі через прогалину у мобілізаційному законодавстві є можливість мобілізувати юнаків до 25 років, визнаних непридатними в мирний час чи обмежено придатними у воєнний.

Рада у вересні розгляне законопроєкт щодо заборони мобілізації осіб до 25 років
Підготовка бійців 3-ї окремої штурмової бригади
Фото: ТСН

Верховна Рада у вересні розгляне законопроєкт щодо заборони мобілізації осіб віком від 18 до 25 років, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. 

“Заборона мобілізації 18-25 років буде розглянута на початку вересня! Щойно поставив це питання на засіданні Ради”, – написав Гончаренко. 

За його словами, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт буде розглянуто на початку вересня, на першому засіданні. Тобто 3 вересня.

Зазначимо, наразі через прогалину у мобілізаційному законодавстві є можливість мобілізувати юнаків до 25 років, визнаних непридатними в мирний час чи обмежено придатними у воєнний.

Нагадаємо, 16 серпня на засіданні Кабміну було ухвалено постанову “Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів”. Постанова, серед іншого, передбачає взяття на облік до 25 років без ВЛК.

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