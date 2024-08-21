Рада у вересні розгляне законопроєкт щодо заборони мобілізації осіб до 25 років

Верховна Рада у вересні розгляне законопроєкт щодо заборони мобілізації осіб віком від 18 до 25 років, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
“Заборона мобілізації 18-25 років буде розглянута на початку вересня! Щойно поставив це питання на засіданні Ради”, – написав Гончаренко.
За його словами, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт буде розглянуто на початку вересня, на першому засіданні. Тобто 3 вересня.
Зазначимо, наразі через прогалину у мобілізаційному законодавстві є можливість мобілізувати юнаків до 25 років, визнаних непридатними в мирний час чи обмежено придатними у воєнний.
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Нагадаємо, 16 серпня на засіданні Кабміну було ухвалено постанову “Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів”. Постанова, серед іншого, передбачає взяття на облік до 25 років без ВЛК.