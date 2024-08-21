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Рада підтримала відстрочку для тих, чиї близькі родичі загинули на війні

Це стосується осіб, чиї рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

Рада підтримала відстрочку для тих, чиї близькі родичі загинули на війні
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт 11391, який передбачає відстрочку для тих, чиї близькі родичі загинули на війні. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

"За" проголосували 310 народних депутатів.

“Рада підтримала одразу в цілому #11391 щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану”, – повідомив Железняк.

Нагадаємо, Рада у вересні розгляне законопроєкт щодо заборони мобілізації осіб до 25 років. Спікер парламенту каже, що законопроєкт розглянуть 3 вересня. Наразі через прогалину у мобілізаційному законодавстві є можливість мобілізувати юнаків до 25 років, визнаних непридатними в мирний час чи обмежено придатними у воєнний.

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