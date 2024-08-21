Рада ратифікувала угоди із Францією і Південною Кореєю на понад 2 млрд доларів

Верховна Рада ратифікувала грантову і кредитну угоди між Україною та Францією і Південною Кореєю.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Грантова угода із Францією для сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки дозволить залучити 200 млн євро.

За інформацією Мінекономіки, кошти спрямують на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах, як охорона здоров'я, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво. З них 60 млн євро спрямують на підтримку енергетичного сектору.

Рамкова угода з Кореєю щодо кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки передбачає отримання 2,1 млрд доларів для фінансування кредитних проєктів EDCF в Україні.

Мінекономіки зазначило, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення.