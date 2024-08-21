Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про додаткові дозволи на вантажні перевезення, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Йдеться про 250 додаткових дозволів, що становить 80% від основної квоти.
“Домовленість забезпечить нашим перевізникам можливість безперешкодно доставляти товари між країнами”, ‒ пояснили в уряді.
Дозволи надають право виконання двосторонніх, транзитних перевезень, та перевезень до третіх країн.
- Ураїна та Європейський Союз домовились про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень на ще один рік – до червня 2025 року включно з можливістю автоматично продовження до кінця 2025 року.
- Це дозволяє як українським, так перевізникам ЄС виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах.