Йдеться про 250 додаткових дозволів, що становить 80% від основної квоти.

Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про додаткові дозволи на вантажні перевезення, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Йдеться про 250 додаткових дозволів, що становить 80% від основної квоти.

“Домовленість забезпечить нашим перевізникам можливість безперешкодно доставляти товари між країнами”, ‒ пояснили в уряді.

Дозволи надають право виконання двосторонніх, транзитних перевезень, та перевезень до третіх країн.