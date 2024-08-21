Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про додаткові дозволи на вантажні перевезення

Йдеться про 250 додаткових дозволів, що становить 80% від основної квоти.

Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про додаткові дозволи на вантажні перевезення
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про додаткові дозволи на вантажні перевезення, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Йдеться про 250 додаткових дозволів, що становить 80% від основної квоти. 

“Домовленість забезпечить нашим перевізникам можливість безперешкодно доставляти товари між країнами”, ‒ пояснили в уряді.

Дозволи надають право виконання двосторонніх, транзитних перевезень, та перевезень до третіх країн.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

  • Ураїна та Європейський Союз домовились про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень на ще один рік – до червня 2025 року включно з можливістю автоматично продовження до кінця 2025 року. 
  • Це дозволяє як українським, так перевізникам ЄС виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies