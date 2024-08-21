Придбання Twitter Ілоном Маском назвали найгіршою банківською угодою сучасності

Видання The Wall Street Journal визначило найгіршу кредитну угоду, яку світові банки підписали після фінансової кризи 2008 року - у цій сумнівно почесній номінації перемогу здобула позика, взята Ілоном Маском для придбання соціальної мережі Twitter.

Кредит у 13 мільярдів доларів упродовж двох років, безумовно, приносив банкам-позичальникам відсоткові платежі, але фактично слугував для них тягарем. Зазвичай подібні позики швидко передаються іншим інвесторам, але в цьому випадку на заваді стали фінансові показники мережі, яку Маск перейменував на X.

Менеджмент мільярдера виявився настільки провальним, що ринкова вартість X з 44 мільярдів доларів опустилася до позначки 19 мільярдів. Тож кредит продовжує "висіти" у фінансовій звітності банків, які все ж сподіваються, що Маск рано чи пізно поверне увесь борг.

Цікаво, що навіть падіння рейтингу високоризикованих та високоприбуткових кредитів через ситуацію з X не змусило фінустанови припинити співпрацю з Маском. Уся справа у перспективі: банки не хочуть втрачати потенційно вкрай вигідні для них майбутні угоди бізнесів мільярдера, зокрема компанії SpaceX, яка, на відміну від соціальної мережі, чудово себе почуває.