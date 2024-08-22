Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо
Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
ГоловнаСвіт

Байден зателефонував Нетаньягу з "сильним закликом до миру"

Президент США опікується перемовинами щодо Гази навіть під час відпустки.

Байден зателефонував Нетаньягу з "сильним закликом до миру"
Фото: 24 канал

Джо Байден провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо мирних перемовин, які мають відбутися у Каїрі. До дзвінка також долучилася віцепрезидентка Камала Гарріс.

Як повідомляє Reuters, у Білому домі головною темою розмови назвали "потребу термінового досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі". Прийдешній раунд переговорів, що прийматиме Єгипет, Байден назвав "ключовим та вирішальним". 

За словами наближених до адміністрації президента, метою дзвінка було переконати Нетаньягу поступитися вимогою про перебування у Газі ізраїльських військ. Прем'єр публічно заперечив інформацію про те, що ЦАХАЛ залишить так званий "філадельфійський коридор" - вузьку смугу поблизу південного кордону Гази.

Президент США стежить за ситуацією навіть попри відпустку: наразі він перебуває на ранчо у Каліфорнії. Досягнення миру в Газі називають пріоритетним завданням Байдена на період до завершення його каденції.

  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies