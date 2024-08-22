Байден зателефонував Нетаньягу з "сильним закликом до миру"

Президент США опікується перемовинами щодо Гази навіть під час відпустки.

Джо Байден провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо мирних перемовин, які мають відбутися у Каїрі. До дзвінка також долучилася віцепрезидентка Камала Гарріс.

Як повідомляє Reuters, у Білому домі головною темою розмови назвали "потребу термінового досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі". Прийдешній раунд переговорів, що прийматиме Єгипет, Байден назвав "ключовим та вирішальним".

За словами наближених до адміністрації президента, метою дзвінка було переконати Нетаньягу поступитися вимогою про перебування у Газі ізраїльських військ. Прем'єр публічно заперечив інформацію про те, що ЦАХАЛ залишить так званий "філадельфійський коридор" - вузьку смугу поблизу південного кордону Гази.

Президент США стежить за ситуацією навіть попри відпустку: наразі він перебуває на ранчо у Каліфорнії. Досягнення миру в Газі називають пріоритетним завданням Байдена на період до завершення його каденції.