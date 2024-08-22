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Таліби заборонили в’їзд до Афганістану доповідача ООН з прав людини

Річарда Беннета нібито призначили в Афганістан “для поширення пропаганди, і він не той, чиїм словам ми можемо довіряти”.

Таліби заборонили в’їзд до Афганістану доповідача ООН з прав людини
Річард Беннет
Фото: ЕРА/UPG

Талібан заборонив в'їзд до країни спеціальному доповідачу ООН з прав людини Річарду Беннету, пише DW.

За словами талібів, Беннета призначили в Афганістан “для поширення пропаганди, і він не той, чиїм словам ми можемо довіряти”.

Правозахисник засудив це рішення, сказавши: “Я постійно прагнув прозоро взаємодіяти з фактичною владою. Я закликаю талібів скасувати своє рішення та повторюю свою готовність і готовність поїхати до Афганістану”.

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Беннет назвав заборону “ретроградною”, пообіцявши, що вона не завадить йому документувати ситуацію з правами людини в країні.

“Публічна заява Талібану про те, що вони більше не нададуть мені доступ до Афганістану, є кроком назад і надсилає тривожний сигнал щодо їхньої взаємодії з ООН і міжнародною спільнотою у питаннях прав людини”, ‒ сказав Беннетт.

Спеціальні доповідачі призначаються Радою ООН з прав людини незалежно, не вважаються співробітниками ООН та не виступають від імені міжнародного органу.

Крім спеціального доповідача ООН підтримує місію в Афганістані, де вона відстежує порушення прав людини з Кабула.

Талібан звинувачують у “гендерному апартеїді”

Угруповання, яке дотримується ультраконсервативної інтерпретації ісламського права, кардинально змінило політику у справах гендерної рівності після відновлення контролю над Афганістаном три роки тому в серпні 2021 року, фактично заборонивши виключивши жінок з суспільства.

Жінки у країні стикаються з обмеженнями щодо відвідування школи або роботи.

Активи центрального банку країни були заморожені після повернення талібів, а багатьом лідерам угруповання заборонено подорожувати за кордон.

У червні високопосадовці ООН разом із представниками 25 країн зустрілися з лідерами Талібану в Катарі, намагаючись виробити підхід до боротьби з угрупованням. Зустріч розкритикували, адже таліби не допустили на неї афганських жінок та представників суспільства.

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