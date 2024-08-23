Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу Мадуро на виборах, - Reuters

Це рішення не може бути оскаржено.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року

Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу президента Ніколаса Мадуро на президентських виборах 28 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Голова суду Каріслія Родрігес заявила, що Верховний суд розглянув матеріали виборчого органу та погодився, що Мадуро виграв вибори.

Вона додала, що це рішення не може бути оскаржено.

Копія рішення суду буде передана генеральному прокурору, щоб його могли включити до кримінальних розслідувань, які проводяться щодо ймовірних порушень, пов’язаних з публікацією “імовірно неправдивих” результатів виборів в Інтернеті.

Втім, як вважає опозиція, Верховний суд не має конституційного права виконувати будь-які виборчі функції, що робить його рішення недійсним.

Це рішення суду дає Мадуро, який обійняв президентську посаду в 2013 році, ще один шестирічний термін, який розпочнеться в січні 2025 року.

Що відбувається у Венесуелі