Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу Мадуро на виборах, - Reuters

Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу президента Ніколаса Мадуро на президентських виборах 28 липня.
Про це повідомляє Reuters.
Голова суду Каріслія Родрігес заявила, що Верховний суд розглянув матеріали виборчого органу та погодився, що Мадуро виграв вибори.
Вона додала, що це рішення не може бути оскаржено.
Копія рішення суду буде передана генеральному прокурору, щоб його могли включити до кримінальних розслідувань, які проводяться щодо ймовірних порушень, пов’язаних з публікацією “імовірно неправдивих” результатів виборів в Інтернеті.
Втім, як вважає опозиція, Верховний суд не має конституційного права виконувати будь-які виборчі функції, що робить його рішення недійсним.
Це рішення суду дає Мадуро, який обійняв президентську посаду в 2013 році, ще один шестирічний термін, який розпочнеться в січні 2025 року.
Що відбувається у Венесуелі
-
Наприкінці липня у Венесуелі розпочалися вуличні протести через фальсифікацію виборів. Офіційні дані абсолютно не збігалися із результатами екзит-полів.
-
Згідно з офіційними даними, діючий президент Ніколас Мадуро отримав підтримку 51% виборців. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.
-
Згодом країна стала відкликати послів із держав, які висловили сумнів щодо результатів виборів.
-
Генерал Падріно, який очолює міністерство оборони Венесуели, звинуватив учасників антиурядових протестів в організації спроби державного перевороту та пообіцяв придушити повстання.
-
ЄС не визнав результатів виборів у Венесуелі до отримання протоколів, а США заявили, що світ має визнати перемогу опозиції на виборах у Венесуелі.
-
Проте Мадуро заявив, що його опоненти повинні бути ув’язнені на десятиліття за нібито сприяння насильству після виборів і прагнення дестабілізувати його уряд.
-
Через деякий час Мадуро начебто пішов на поступки і попросив Верховний суд провести аудит президентських виборів, але суд тісно пов'язаний з урядом, його судді пропонуються федеральними чиновниками і затверджуються Національною асамблеєю, в якій переважає партія Мадуро.
-
4 серпня Мадуро повідомив своїм прихильникам, що близько 2000 людей були заарештовані під час протестів проти результатів виборів президента.
-
Крім того, відкрили кримінальні справи проти лідерів опозиції – кандидата у президенти Едмундо Гонзалеса, якого країни демократичного Заходу вважають переможцем виборів, та очільниці протестів проти Ніколаса Мадуро Марії Мачадо.
-
Потім у Венесуелі на 10 днів заборонили соцмережу Х, і Мадуро анонсував закони, які обмежують роботу неурядових організацій.
-
Президент США Джо Байден заявив, що підтримає нові вибори у Венесуелі. Раніше з такою пропозицією виступив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.
-
Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Україну представляла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
- США склали список приблизно з 60 венесуельських урядовців і членів їх сімей, які можуть бути піддані санкціям. Причиною стали непрозорі президентські вибори у Венесуелі.