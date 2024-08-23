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​Боррель стурбований намірами Німеччини зменшити допомогу Україні

Такі плани ФРН - "це погані новини", сказав глава євродипломатії.

​Боррель стурбований намірами Німеччини зменшити допомогу Україні
Жозеп Боррель

Глава євродипломатії Жозеп Боррель стурбований планами Німеччини зменшити фінансування допомоги України у наступні роки, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Боррель сказав, що інформація про такі плани ФРН - "це погані новини".

"Досі, не здіймаючи багато шуму, Німеччина надавала Україні найсильнішу підтримку. Тож можна сказати, що ми повинні робити щось інше. Але поки що те, що ми робимо, робиться переважно Німеччиною", – додав дипломат.

  • Якщо у 2024 році обсяг допомоги Києву у Німеччині становив 8 мільярдів євро, то на 2025 рік заклали тільки близько 4 млрд євро.
  • Берлін - другий після Вашингтона донор нашої держави за обсягом допомоги.
  • Днями з'явилася інформація у ЗМІ про те, що Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом, адже згідно з поточним бюджетним плануванням федерального уряду, грошей на це немає.
  • В українському МЗС це твердження назвали маніпулятивним, бо реальний рівень підтримки нашої країни на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді.
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