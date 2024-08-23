​Боррель стурбований намірами Німеччини зменшити допомогу Україні

Такі плани ФРН - "це погані новини", сказав глава євродипломатії.

Глава євродипломатії Жозеп Боррель стурбований планами Німеччини зменшити фінансування допомоги України у наступні роки, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Боррель сказав, що інформація про такі плани ФРН - "це погані новини".

"Досі, не здіймаючи багато шуму, Німеччина надавала Україні найсильнішу підтримку. Тож можна сказати, що ми повинні робити щось інше. Але поки що те, що ми робимо, робиться переважно Німеччиною", – додав дипломат.