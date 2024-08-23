Україна та Індія під час візиту прем'єра Моді погодили чотири спільні документи

Україна та Індія погодили чотири спільні документи під час поїздки до Києва прем'єр-міністра Нарендри Моді. Цей візит напередодні Дня незалежності є дуже символічним, оскільки це перша поїздка голови індійського уряду до незалежної України. Президент Володимир Зеленський подякував Нарендрі Моді за 16 пакетів гуманітарної допомоги, які надала його країна.

Погоджені документи стосуються медичної сфери, аграрного напрямку, гуманітарної сфери і культури. Також йшлося про торгівлю і військово-технічну співпрацю, повідомив Володимир Зеленський на спільному брифінгу.

Україна очікує, що Індія доєднається до спільного комюніке, створеного на базі першого Глобального саміту миру. Вчора відбулася перша зустріч у межах продовження саміту. Вона була присвячена енергетиці.

"Ми дуже зацікавлені, щоб всі країни світу доєдналися до вирішення всіх криз, які принесла війна", – сказав він.

Далі будуть зустрічі з питань продовольчої безпеки, а також гуманітарна.

Моді зі свого боку сказав, що вшанував пам'ять загиблих унаслідок війни дітей.

"Сьогодні – історичний день для наших відносин із Україною. Завтра ваш день незалежності, це дуже важливий день, і від мого імені та людей Індії я молитимуся за мир в Україні і її процвітання", – сказав індійський прем'єр.

Він також подякував Україні за допомогу громадянам, зокрема дітям із Індії, яких в Україні застало повномасштабне вторгнення.