Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Закон про духовну незалежність: що далі?
Закон про духовну незалежність: що далі?
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
УПЦ МП не зможе обійти закон про заборону виходом священників із російського Синоду
УПЦ МП не зможе обійти закон про заборону виходом священників із російського Синоду
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
ГоловнаСвіт

Україна та Індія під час візиту прем'єра Моді погодили чотири спільні документи

Вони стосуються медицини, торгівлі, культури та гуманітарної сфери. 

Україна та Індія під час візиту прем'єра Моді погодили чотири спільні документи
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Україна та Індія погодили чотири спільні документи під час поїздки до Києва прем'єр-міністра Нарендри Моді. Цей візит напередодні Дня незалежності є дуже символічним, оскільки це перша поїздка голови індійського уряду до незалежної України. Президент Володимир Зеленський подякував Нарендрі Моді за 16 пакетів гуманітарної допомоги, які надала його країна.

Погоджені документи стосуються медичної сфери, аграрного напрямку, гуманітарної сфери і культури. Також йшлося про торгівлю і військово-технічну співпрацю, повідомив Володимир Зеленський на спільному брифінгу.

Україна очікує, що Індія доєднається до спільного комюніке, створеного на базі першого Глобального саміту миру. Вчора відбулася перша зустріч у межах продовження саміту. Вона була присвячена енергетиці.

"Ми дуже зацікавлені, щоб всі країни світу доєдналися до вирішення всіх криз, які принесла війна", – сказав він.

Далі будуть зустрічі з питань продовольчої безпеки, а також гуманітарна.

Моді зі свого боку сказав, що вшанував пам'ять загиблих унаслідок війни дітей.

"Сьогодні – історичний день для наших відносин із Україною. Завтра ваш день незалежності, це дуже важливий день, і від мого імені та людей Індії я молитимуся за мир в Україні і її процвітання", – сказав індійський прем'єр. 

Він також подякував Україні за допомогу громадянам, зокрема дітям із Індії, яких в Україні застало повномасштабне вторгнення.

  • Індія – країна, найбільшим постачальником зброї до якої була і залишається Росія. Допомога українцям від Індії обмежується гуманітарною сферою. 
  • У липні 2024, уже після очевидно сфальсифікованих результатів виборів російського президента, Моді літав до Москви й бачився там із Путіним. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies