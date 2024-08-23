У ВМС підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", він затонув

Російський залізничний пором "Конро Трейдер", який вчора затонув у порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії, знищили Військово-морські сили України.

Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він також підтвердив, що після ураження судно затонуло.

"Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, у першу чергу, пально-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це – цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії»", – сказав Плетенчук.

Чим саме вдарили по порому, речник ВМС не уточнив.



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