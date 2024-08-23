У ВМС підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", він затонув

Російський залізничний пором "Конро Трейдер", який вчора затонув у порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії, знищили Військово-морські сили України.
Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" речник ВМС Дмитро Плетенчук.
Він також підтвердив, що після ураження судно затонуло.
"Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, у першу чергу, пально-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це – цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії»", – сказав Плетенчук.
Чим саме вдарили по порому, речник ВМС не уточнив.
Що передувало
- Напередодні влада Краснодарського краю Росії заявила, що уражений ударом у порту "Кавказ" пором із паливом затонув.
- Перед цим голова Темрюцького району Кубані Федір Бабенков повідомив, що на поромі було щонайменше 30 цистерн із паливом.
- У момент атаки на судні перебували п’ятеро людей, їхня доля – невідома. Про це писали російські медіа з посиланням на екстрені служби.