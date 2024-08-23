​Внаслідок обстрілів росіян на Херсонщині загинули 2 людини, ще 5 поранено

Російські військові поцілили в освітній заклад та магазин, пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.

Через російські обстріли за минулу добу на Херсонщині загинули дві людини, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Новоберислав, Томарине, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Милове, Велетенське, Кізомис, Комишани, Садове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін та сільгосптехніку.

Як повідомлялося, вчора через російську агресію загинула одна людина, ще 18 - дістали поранення.