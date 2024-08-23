Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід для митрополита Павла Лебедя

Адвокат митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла (Лебедя) Микита Чекман повідомив Укрінформу, що суд продовжив термін дії запобіжного заходу щодо його підзахисного.

Клірик, який через свою любов до заможного життя отримав від суспільства прізвисько "Паша-Мерседес", ще упродовж 2 місяців буде змушений виконувати покладені на нього Фемідою обов'язки: не залишати місце проживання, не контактувати зі свідками та потерпілими у кримінальній справі, а також за першою вимогою суду прибувати на засідання, наступне з яких відбудеться вже у вересні.

Як і раніше, суд вважає, що обвинувачений може дотримуватися вимог закону без застосування електронного браслета. За словами адвоката, наразі Павло перебуває на стаціонарному лікуванні через погіршення стану здоров'я.