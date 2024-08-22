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Умєров: знищення західним далекобійним озброєнням військові цілі в тилу Росії чи не єдиний шлях убезпечити українців від КАБ

Керівництво України перебуває у постійному контакті з партнерами щодо необхідності застосування далекобійної зброї для виконання цих завдань.

Умєров: знищення західним далекобійним озброєнням військові цілі в тилу Росії чи не єдиний шлях убезпечити українців від КАБ
Рустем Умєров та Харві Сміт
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із заступником начальника Штабу оборони Великої Британії зі стратегій та воєнних операцій Харві Смітом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Основною темою зустрічі були оборонні потреби України.

“Для нас критично важливо не дозволяти ворогу накопичувати сили поблизу нашої території. Не менш важливо – мати можливість знищувати західним далекобійним озброєнням військові цілі в тилу рф. Це – чи не єдиний шлях убезпечити наших людей від КАБів та інших руйнівних авіаударів”, – сказав Рустем Умєров.

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Очільник Міноборони зазначив, що керівництво України перебуває у постійному контакті з партнерами щодо необхідності застосування далекобійної зброї для виконання цих завдань.

Зокрема, з Харві Смітом обговорили можливості для швидкого отримання дозволу на повноцінне використання такої зброї.

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