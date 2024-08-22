Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав удар Повітряних Сил по позиціям росіян.
“Так виглядає авіаудар Повітряних Сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області”,- написав Олещук, і уточнив, що удар було завдано о 16:00 сьогодні, 22 серпня.
Внаслідок цього удару було уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння.
Також було уражено до 40 військовослужбовців РФ.
- Вчора Микола Олещук показав, як ЗСУ використовують високоточні бомби на Курському напрямку по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів.
- Авіація повітряних сил ЗСУ продовжує знищувати логістику російських окупантів. Сили оборони уразили ще один міст на Курщині.