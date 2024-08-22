Повітряні Сили завдали удару по взводному опорному пункту в Курській області

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав удар Повітряних Сил по позиціям росіян.

“Так виглядає авіаудар Повітряних Сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області”,- написав Олещук, і уточнив, що удар було завдано о 16:00 сьогодні, 22 серпня.

Внаслідок цього удару було уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння.

Також було уражено до 40 військовослужбовців РФ.