Уряд Угорщини про Курську операцію: "Ми за припинення вогню"

Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуяш прокоментував проведення Збройними Силами України операції у Курській області Росії.

Як пише "Європейська правда", посадовець повторив "заклики до миру", відзначивши, що в контексті того, що Україна вже не просто обороняється, а ще й наступає, в Будапешті "хочуть припинення вогню".

Найбільше ж уряд Орбана турбує питання власної енергетичної безпеки: там "нагадують Україні та Росії, що вони несуть за це відповідальність". Йдеться про транзит російського газу та нафти через територію нашої держави, який регулює вимірювальна станція поблизу захопленої українськими військами Суджі.

Угорський уряд постійно веде риторику "перемир'я" та виступає проти надання Україні військової допомоги як на національному рівні, так і на майданчиках ЄС, в якому Будапешт нині головує.