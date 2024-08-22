Укрзалізниця призначає на постійній основі Інтерсіті+ Київ-Одеса

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня по середах, пʼятницях та неділях, а з Одеси з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках.

Укрзалізниця призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ між Києвом та Одесою.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ми подумали, зважили всі "за" та "проти", оцінили попит і вирішили, що ніщо (в тому числі - настання осені) не зупинить поїзда, час якого настав!”, - зазначили в компанії.

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня по середах, пʼятницях та неділях о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.