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Укрзалізниця призначає на постійній основі Інтерсіті+ Київ-Одеса

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня по середах, пʼятницях та неділях, а з Одеси з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках. 

Укрзалізниця призначає на постійній основі Інтерсіті+ Київ-Одеса
Укрзалізниця призначає на постійній основі Інтерсіті+ Київ-Одеса
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ між Києвом та Одесою.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ми подумали, зважили всі "за" та "проти", оцінили попит і вирішили, що ніщо (в тому числі - настання осені) не зупинить поїзда, час якого настав!”, - зазначили в компанії.

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня по середах, пʼятницях та неділях о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

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В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.

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