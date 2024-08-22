Росіяни вбили двох і поранили трьох цивільних мешканців Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 22 серпня, російських обстрілів зазнали Садівська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 88 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 209 вибухів.

Зокрема, по Есманьській громаді вдарили мінометами, КАБами та дронами, внаслідок обстрілу FPV-дроном загинуло 2 цивільні особи, 1 цивільна особа отримала поранення.

Ще одна цивільна особа поранена внаслідок удару FPV-дроном по Глухівській громаді, а у Свеській - внаслідок удару КАБом.

Великописарівську громаду окупанти атакували БпЛА, артилерією та мінометами.

По Середино-Будській громаді ворог бив КАБами, мінометами та дронами.

Краснопільську громаду російська армія атакувала КАБами, мінометами та артилерією, а Білопільську до того ж дронами.

Дружбівську, Миропільську та Новослобідську громаду російські військові атакували КАБами.

По Хотінській громаді вдарили з РСЗВ, а по Садівській - ракетою.

Зноб-Новгородську громаду окупанти атакували мінометами, Юнаківську - артилерією, а Шалигинську - FPV-дронами.