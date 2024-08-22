Ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 22:00 22 серпня відбулося 135 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного удару однією ракетою, 49 авіаударів, скинувши при цьому 56 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 556 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Також, на визначених відтинках фронту, наші воїни проводили активні дії для покращення тактичного положення.

Сьогодні українські захисники на Харківському напрямку ліквідувати та поранили 69 загрбників, знищили танк, три артилерійських системи, 63 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та чотири - спеціальної техніки. Окрім того, пошкоджено сім артсистем, одну РСЗВ, три автомобіля та дві одиниці спецтехніки окупантів.

14 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Глушківка, Лозова та Андріївка підрозділи Сил оборони відбили десять атак. Ситуація напружена, триває чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 11 разів атакували українських захисників в районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно.

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Виїмки, Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку, де окупанти 12 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби - 11 боєзіткнень вже завершені. Бій триває поблизу Нью-Йорка.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 53 рази атакував наші позиції. В районах Михайлівки, Новогродівки і Миколаївки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 122 військовослужбовця вбитими та 201 - пораненими. Знищено три автомобіля та артсистема. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще п’яти артилерійським системам, двом авто і трьом бойовим броньованим машинам противника.

На Курахівському напрямку теж досить активний - на цей час доби зафіксовано 19 ворожих атак. Наші захисники зупинили 16 з них. Тривають бої біля Карлівки. Також загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки і Красногорівки. Зазнали втрат.

На Времівському напрямку сьогодні агресор тричі штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, також намагався просунутись з боку Володимирівки. Українські воїни жорстко зупинили всі атаки окупантів.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, є успішні дії на деяких ділянках.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 65-ї окремої механізованої бригади.