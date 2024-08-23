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Єрмак назвав візит прем’єра Індії до України історичним і розраховує на вагомі результати від співпраці

Очільник Офісу президента зазначив, що є багато питань, де Україна та Індія можуть співпрацювати.

Єрмак назвав візит прем’єра Індії до України історичним і розраховує на вагомі результати від співпраці
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі India Today назвав візит прем’єра-міністра Індії Нарендри Моді до України історичним і розраховує на вагомі результати від співпраці. 

“Ми ставимося до візиту прем’єр-міністра Індії Моді з великою надією. Я думаю, це справді дуже важливо, що прем’єр-міністр відвідав нашу країну, особливо зараз, коли ми маємо жахливу війну, яку почала Росія проти нас”, – сказав Єрмак. 

Він зазначив, що тривалий час Україна та Індія не мали візитів на найвищому рівні. 

“Я думаю, що це історичний момент. Я думаю, у нас є багато питань, де ми можемо співпрацювати. Я сподіваюсь, що зустріч президента Зеленського та прем’єр-міністра Моді буде дуже корисною, з дуже вагомими результатами”, – зазначив Єрмак. 

  • Сьогодні прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва. Це - перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.
  • До цього президент України Зеленський зустрічався із Моді під час саміту країн "Великої сімки" в Італії. Лідери також мали телефонну розмову, під час якої глава держави запросив прем'єра до Києва. 
  • Нещодавно Моді їздив до Москви, де тепло обіймався з диктатором Путіним, що викликало роздратування у демократичних країнах. 
  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року Індія стала провідним імпортером російської нафти в той час, як багато країн світу навпаки скоротили свою торгівлю з РФ.
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