Очільник Офісу президента зазначив, що є багато питань, де Україна та Індія можуть співпрацювати.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі India Today назвав візит прем’єра-міністра Індії Нарендри Моді до України історичним і розраховує на вагомі результати від співпраці.

“Ми ставимося до візиту прем’єр-міністра Індії Моді з великою надією. Я думаю, це справді дуже важливо, що прем’єр-міністр відвідав нашу країну, особливо зараз, коли ми маємо жахливу війну, яку почала Росія проти нас”, – сказав Єрмак.

Він зазначив, що тривалий час Україна та Індія не мали візитів на найвищому рівні.

“Я думаю, що це історичний момент. Я думаю, у нас є багато питань, де ми можемо співпрацювати. Я сподіваюсь, що зустріч президента Зеленського та прем’єр-міністра Моді буде дуже корисною, з дуже вагомими результатами”, – зазначив Єрмак.