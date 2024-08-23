ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту, бо росіяни пошкодили лінію живлення, - Енергоатом

Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекаауту.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", через яку окупована ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб", - йдеться в повідомленні.

Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі - ПЛ-750кВ "Дніпровська". У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

"До нещодавної пожежі, коли через недбалість або свідомий підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС, зараз додалась подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції. Адже відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції", - пояснили в "Енергоатомі".

"Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це - єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!", - наголошується в повідомленні.