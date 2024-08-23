​У Черкасах російська ракета впала на відкриту територію, виникла пожежа

Російська армія вночі атакувала Черкаську область, унаслідок падіння ракети на території обласного центру виникла пожежа.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Уночі ворог атакував нашу Черкащину. На щастя, минулось без потерпілих. І це найголовніше. В області працювала ППО. За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась", - написав він у Telegram.

Наразі пожежу ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів.

"Також у Черкаському районі знищено "шахед". Без наслідків. Обстеження території триває", - додав Табурець.

Як повідомлялося, в ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Повідомлялося, що ППО збила 14 "шахедів".