«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Анти-Трамп і не-Байден. Що пропонує американцям Камала Гарріс
Анти-Трамп і не-Байден. Що пропонує американцям Камала Гарріс
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Закон про духовну незалежність: що далі?
Закон про духовну незалежність: що далі?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Черкасах російська ракета впала на відкриту територію, виникла пожежа

На щастя, обійшлось без постраждалих.

​У Черкасах російська ракета впала на відкриту територію, виникла пожежа
Уламки ракети (ілюстративне фото)
Фото: Повітряні сили в Telegram

Російська армія вночі атакувала Черкаську область, унаслідок падіння ракети на території обласного центру виникла пожежа.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. 

"Уночі ворог атакував нашу Черкащину. На щастя, минулось без потерпілих. І це найголовніше. В області працювала ППО. За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась", - написав він у Telegram.

Наразі пожежу ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів.

"Також у Черкаському районі знищено "шахед". Без наслідків. Обстеження території триває", - додав Табурець. 

Як повідомлялося, в ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Повідомлялося, що ППО збила 14 "шахедів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies