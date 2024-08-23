На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 11 отримали поранення, повідомив вранці 23 серпня очільник ОВА Олег Синєгубов.

23 серпня 04:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на пл. 200 кв м.

23 серпня 03:38 Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу горіли будинки. Постраждала 78-річна жінка. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи.

23 серпня 03:30 с. Колісниківка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранено 46-річного чоловіка.

15:47 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, поблизу с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на орієнтовній площі 5 га.

15:42 Богодухівський р-н, Богодухівська ТГ, м. Богодухів. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне підприємство, шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки, чотири автівки. Постраждали 8 людей, серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік.

15:42 Богодухівська ТГ, с. Семенів Яр. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі. 2 га.

13:30 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіли покинуті будинки.

11:35 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок.

11:20 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Попередньо внаслідок мінометного обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік.

08:30 Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Одрадне. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Також, на визначених відтинках фронту, наші воїни проводили активні дії для покращення тактичного положення.

14 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Глушківка, Лозова та Андріївка підрозділи Сил оборони відбили десять атак. Ситуація напружена, триває чотири боєзіткнення.

Нагадаємо, уночі ППО збила 14 російських "шахедів" із 16. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.