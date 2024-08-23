У Києві, біля монументу "Батьківщина-Матір" вранці 23 серпня відзначали День державного прапора. Участь в заходах взяв президент Володимир Зеленський, військові, політичні високопосадовці.

У своїй промові президент звернувся до всіх, хто працює заради держави, захищає її та відчуває її своїм домом. Зеленський зазначив, що сьогодні, як і протягом років, ми об'єднані синьо-жовтим стягом.

"Зараз у цій війні ми відвойовуємо право на справедливість, на своє, свою свободу, свою гідність, свою безпеку, власну власну державу. І на ре, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і принесли руїни в наш дім, точно матимуть руїни в себе", – зазначив він.

Президент додав, що в Україні не дадуть спокою триколорам.

"Слава усім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролись заради України. Слава Україні!" – завершив промову президент.