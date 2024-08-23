Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного агента ФСБ. Ним виявився місцевий рієлтор, який шпигував за Силами оборони та коригував повітряні атаки на місто.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

15 березня цього року зрадник "звітував" російській спецслужбі про наслідки подвійного удару по обласному центру. Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру портового міста балістичними ракетами "Іскандер-М".

Коли на місце "прильоту" прибули рятувальники, співробітники Національної поліції та медики, росіяни вдарили по них другою ракетою.

Одразу після цього на місце прибув агент ФСБ, який провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених. Чоловік здійснював зв'язок з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника окупаційних угруповань РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута.

Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу ФСБ на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Після «зливу» інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі зрадник продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню.

Затримали його, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору.

Крім того, з'ясувалося, що чоловік поширював фейки про українських захисників та виправдовував воєнні злочини росіян.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.