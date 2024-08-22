Поліція його затримала, однак надавати пояснення щодо своїх дій він відмовився.

В Одесі чоловік погрожував пістолетом працівникам ТЦК під час перевірки військово-облікових даних. Правоохоронці встановили його особу і порушили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія сталася 20 серпня під час перевірки військово-облікових даних. Перехожий відмовився надати військовим документи і спровокував конфлікт. Він погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім - утік.

Поліцейські встановили правопорушника. Але 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився.

У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу.

Розпочато провадження за статтею 129 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Раніше в Одесі затримали чоловіка та жінку за побиття поліцейської через вручення повістки.